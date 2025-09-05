Чемпион Украины по баскетболу сыграет оба матча еврокубка на паркете соперника
Днепр вынужден провести два матча квалификации Кубка Европы ФИБА на чужом паркете.
Руководство Днепра договорилось сыграть номинально домашний матч против румынской Короны в Брашове, об этом сообщает официальный сайт ФИБА.
Оба поединка квалификации Кубка Европы ФИБА пройдут на площадке D.Popescu Colibași Sports Hall. Первая игра между Днепром и Короной Брашов состоится 24 сентября. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
Победитель пары Днепр – Брашов выйдет в группу С, где может сыграть Орадя (Румыния), АЕК Ларнака (Кипр) и Пэткимспор (Турция). Отметим, что Орадя и АЕК Ларнака будут выступать в квалификации Лиги чемпионов и только в случае вылета оттуда попадут в групповой этап Кубка Европы ФИБА.
