Руководство Днепра договорилось сыграть номинально домашний матч против румынской Короны в Брашове, об этом сообщает официальный сайт ФИБА.

Днепр подписал игрока с необычной фамилией – контракт заключен только на матчи еврокубков

Оба поединка квалификации Кубка Европы ФИБА пройдут на площадке D.Popescu Colibași Sports Hall. Первая игра между Днепром и Короной Брашов состоится 24 сентября. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Победитель пары Днепр – Брашов выйдет в группу С, где может сыграть Орадя (Румыния), АЕК Ларнака (Кипр) и Пэткимспор (Турция). Отметим, что Орадя и АЕК Ларнака будут выступать в квалификации Лиги чемпионов и только в случае вылета оттуда попадут в групповой этап Кубка Европы ФИБА.

Чемпион баскетбольной Суперлиги подписал украинца, выступавшего за Наполи