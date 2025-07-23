Стало известно, с кем сыграет Днепр в отборочном раунде международного турнира.

В квалификации Кубка Европы ФИБА Днепр встретится с румынской Короной Брашов, сообщает ФБУ. По предварительной информации, матчи квалификации состоятся 24 сентября и 1 октября. Украинская команда будет сеяной, поэтому первую игру проведет на выезде.

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Интересно, что в прошлом сезоне Днепр играл в квалификации с другой румынской командой – Констанцой. Днепряне уступили по сумме двух матчей, но получили путевку в основной раунд турнира как "лаки-лузер". Победитель пары Днепр – Корона Брашов выйдет в группу С Кубка Европы, где точно сыграет турецкий Петкимспор, а также могут сыграть румынская Орадя и кипрский АЕК Ларнака.

Добавим, что Корона Брашов заняла пятое место в прошлом сезоне чемпионата Румынии, уступив в первом раунде плей-офф Волунтари Айнарсу Багатскису. Днепр стал чемпионом Украины обыграв в финале Суперлиги Киев-Баскет.

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