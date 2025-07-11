Действующий чемпион Украины, Днепр в следующем сезоне будет играть в квалификации Кубка Европы ФИБА, об этом говорится на официальном сайте организации.

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В квалификации турнира примут участие 16 команд, Днепр будет сеяным. Сейчас известны 29 участников Кубка Европы, еще 19 клубов зарегистрировались для участия в квалификационных турнирах баскетбольной Лиги чемпионов. Если любая из этих 19-ти команд не пройдет квалификацию, тогда она попадет в регулярный сезон Кубка Европы ФИБА, который будет состоять из 40 клубов, разделенных на 10 групп по четыре команды.

Жеребьевка Кубка Европы состоится в среду, 23 июля, в Мюнхене (Германия). Стоит отметить, что в прошлом сезоне Днепр также выступал на этом турнире, но завершил выступления на первом групповом этапе.

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