Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) официально подтвердило бан на 18 месяцев для австралийца. Перселл нарушил лимит внутривенных вливаний. Согласно антидопинговым правилам он составляет 100 мл в течение 12 часов, теннисист же 16 и 20 декабря 2023 года влил себе более 500 мл.

Свитолина была в шаге от проблем с допинг-контролем: "Дошло до абсурда"

ITIA 12 декабря 2024-го направило спортсмену сообщение о возможном нарушении, и он сразу согласился на временное отстранение. Перселл всесторонне сотрудничал со следствием, поэтому его наказание смягчили на 25%. Отсчет дисквалификации начался с первого сообщения, а завершится 11 июня 2026 года.

До этой даты австралийцу запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия, разрешенные или одобренные членами ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Federation Française de Tennis, Wimbledon и USTA) или любой национальной ассоциацией. Также Перселл потеряет результаты и призовые деньги с даты своего первого нарушения антидопинговых правил (16 декабря 2023 года) до своей первой следующей отрицательной пробы допинг-контроля, которая была предоставлена 3 февраля 2024 года.

Теннисист в соцсетях уже отреагировал на приговор и признался, что почувствовал облегчение. Месяцы ожидания негативно повлияли на его физическое и моральное состояние, а сейчас он может четко планировать свои следующие шаги. На момент завершения бана Перселлу будет 28 лет.

Пока самой высокой позицией австралийца в рейтинге ATP остается №40 в октябре 2023-го. Наибольших успехов Макс достиг в парном разряде, став чемпионом Уимблдона-2022 и US Open-2024.