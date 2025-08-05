Чемпионат США по легкой атлетике, бег на 200 метров, мужчины

1. Ноа Лайлс – 19,63 с

2. Кеннет Беднарек – 19,67 с

3. Роберт Грегори – 19,80 с

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Лайлс, который является чемпионом Олимпиады-2024 в Париже на 100-метровке, выиграл финальный забег на 200 метров на национальном чемпионате. Его время 19,63 секунды стало лучшим в 2025 году.

Почти две трети дистанции Лайлс уступал Кеннету Беднареку, но выдал мощный финишный спурт и опередил соперника на 0,04 секунды. После финиша Ноа спровоцировал Кеннета, на что тот ответил толчком. Дальше могло быть горячо, но ребята сдержались и просто пообщались. Хотя, и достаточно эмоционально.

Напомним, что Ноа Лайлс стал чемпионом Парижа-2024 на 100 метрах с результатом 9,79 секунды. Серебряного призера Кишана Томпсона с Ямайки он опередил на 0,05 секунды.

Noah Lyles stared down Kenny Bednarek and got pushed at the end of the 200m



(via @NBCOlympics)pic.twitter.com/zjCUGUVDFx — Bleacher Report (@BleacherReport) August 3, 2025

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