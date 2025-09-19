ЧМ-2025 по легкой атлетике, 200 метров, мужчины

1. Ноа Лайлз (США) – 19,52 сек

2. Кенни Беднарек (США) – 19,58 сек

3. Брайан Левелл (Ямайка) – 19,64 сек

Чемпион Парижа-2024 установил рекорд сезона на 200 метрах, после чего едва не подрался с соперником (ВИДЕО)

Чемпион Олимпиады-2024 в Париже на 100-метровке Ноа Лайлз был фаворитом финала чемпионата мира-2025 на 200-метровке. Он до начала соревнований имел лучший результат мира с начала года (19,63 секунды) с преимуществом в 0,04 секунды над партнером по сборной США Кенни Беднареком.

В полуфинале Лайлз установил новый рекорд сезона (19,51 сек), а в главном старте почти повторил его, завоевав золото со временем 19,52 секунды. Вторым стал Беднарек, а довершил подиум ямаец Брайан Левелл.

Ноа Лайл стал чемпионом мира в четвертый раз (до этого были победы в 2019, 2022 и 2023 годах) и повторил рекорд Усэйна Болта. Легендарный ямаец выиграл четыре золота в 2009-2015 годах, а также имеет серебро ЧМ-2007, что оставляет его рекордсменом 200-метровки по медалям всех сортов.

