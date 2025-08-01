Лазизбек Мулложонов из Узбекистана отстранен от бокса.

26-летний боксер Лазизбек Мулложонов провалил допинг-тест. Согласно сообщению Международного антидопингового агентства (WADA), в организме спортсмена найдены запрещенные вещества, а именно – метаболиты метастерона.

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Метаболиты метастерона находятся под запретом WADA как во время соревнований, так и вне их без всяких исключений.

Мулложонов может подать прошение на результат пробы В. Пока что боксер получил временное отстранение.

Лазизбек Мулложонов является участником Гран-при Саудовской Аравии, где он уже вышел в четвертьфинал. На Олимпиаде-2024 в Париже узбекский боксер выиграл золотую медаль в весовой категории до 92 кг.

The International Testing Agency (ITA), leading an independent anti-doping program for @RealWorldBoxing, reports that it has notified Uzbek boxer Lazizbek Mullojonov of an adverse analytical finding (AAF) for methasterone metabolites.



️https://t.co/KxlzeS9uOq#KeepingSportReal pic.twitter.com/7BzZ6VnNIQ — International Testing Agency (@IntTestAgency) July 29, 2025

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