Чемпион Олимпиады-2024 по боксу попался на допинге – известно, что он употреблял
Лазизбек Мулложонов из Узбекистана отстранен от бокса.
26-летний боксер Лазизбек Мулложонов провалил допинг-тест. Согласно сообщению Международного антидопингового агентства (WADA), в организме спортсмена найдены запрещенные вещества, а именно – метаболиты метастерона.
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Метаболиты метастерона находятся под запретом WADA как во время соревнований, так и вне их без всяких исключений.
Мулложонов может подать прошение на результат пробы В. Пока что боксер получил временное отстранение.
Лазизбек Мулложонов является участником Гран-при Саудовской Аравии, где он уже вышел в четвертьфинал. На Олимпиаде-2024 в Париже узбекский боксер выиграл золотую медаль в весовой категории до 92 кг.
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