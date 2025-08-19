Итальянский защитник Марко Белинелли объявил о завершении карьеры. Об этом 39-летний баскетболист написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Жену экс-форварда НБА укусила акула – женщина была беременной

"Я отдал баскетболу свое сердце. Каждую частичку себя. Каждый день. Баскетбол дал мне все... и я отдал ему все, что имел. Прощаться непросто. Но время пришло. Я забираю с собой каждую эмоцию, каждую жертву, каждый возглас трибун. Спасибо всем, кто в меня верил. Следующему поколению я оставляю мечту. Сделайте так, чтобы она осуществилась", – написал Белинелли, намекая на победу сборной на Евробаскете.

Напомним, итальянец отыграл 23 сезона и считается одним из самых успешных баскетболистов Италии. Начинал в Виртусе в 2002 году, в нем и завершил карьеру. Также выступал за местный Фортитудо, а в 2007 году перебрался за океан, где провел 13 сезонов и защищал цвета американских Голден Стейт Уорриорз, Нью-Орлеан Хорнетс, Чикаго Буллз, Сан-Антонио Сперс, Сакраменто Кингз, Шарлотт Хорнетс, Атланта Хокс, Филадельфия Севенти Сиксерс и канадского Торонто Рэпторс.

В составе Сан-Антонио в 2014 году стал чемпионом НБА. Также в его активе 2 золота чемпионата Италии (2004/05, 2020/21), 3 Суперкубка (2005, 2021, 2022) и победа в Еврокубке (2021/22).