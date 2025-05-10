“Я очень рад вернуться в Сан-Диего. Жизнь дает второй шанс. Так произошло и со мной. Вместо того, чтобы чувствовать злость, я чувствую мотивацию вернуться. Я могу делать то, что умею лучше всего, и попытаться победить.

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Когда я дрался с Беринчиком, я чувствовал, будто мои руки связаны за спиной. Это было видно в реванше с Вальдесом: я чувствовал себя намного свободнее, намного более раскованно. Я не был таким динамичным и взрывным, как обычно в ринге, когда дрался с Беринчиком. Против Вальдеса я вернулся к своему прежнему уровню. Я был намного сильнее и мог комбинировать, что позволило мне завершить бой так, как я хотел.

Я хочу показывать все, на что способен, в каждом бою. Это не всегда получается, как мы видели, когда я дрался с Беринчиком. Я хочу показать миру, что с каждым боем я становлюсь все лучше", - цитирует Наварретте BoxingScene.

Напомним, Эмануэль Наваретте является чемпионом мира в трех весовых категориях, 11 мая он будет защищать свой титул во втором полулегком весе против филиппинца Чарли Суареса. В 2024 году Наваретте боксировал против Дениса Беринчика за титул чемпиона мира WBO в легком весе. Тогда украинец одержал победу раздельным решением судей.

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