Сборные Сербии и Нидерландов провели встречу 1/8 финала волейбольного ЧМ среди женщин. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат мира-2025 по волейболу, женщины, группа 1/8 финала

Нидерланды – Сербия – 3:2 (27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11)

В 1/8 финала женского Мундиаля действующий чемпион мира – сборная Сербии встречалась с командой Нидерландов, которая заняла третье место на Евро-2023. Стоит отметить, что сербки на групповом этапе турнира обыграли сборную Украины – 3:0.

Чемпионки мира неудачно начали игру, проиграв первые два сета, нидерландки выиграли обе партии с преимуществом в два балла. Впрочем, Сербия вернулась в игру. Фавориты выиграли третий сет 25:22, а затем смогли перевести игру на тай-брейк – 25:20. Однако решающую партию лучше провели Нидерланды и оформили выход в четвертьфинал чемпионата мира.

К слову, последний раз Сербия не смогла преодолеть 1/8 финала Мундиаля в 2014 году. Волейболистки этой страны выиграли два последних чемпионата мира.

