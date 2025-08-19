37-летний Милан Лучич попытается получить полноценный договор с Сент-Луис Блюз, пройдя подготовительный просмотр. О подписании контракта с игроком на просмотр сообщил сам клуб.

Лучич был чемпионом мира в составе сборной Канады и обладателем Кубка Стэнли в 2011 году. В сезоне-2023/24 Милан играл за Бостон Брюинз. В ноябре 2023-го канадец ушел в бессрочный отпуск. Причина – он присоединился к программе помощи игрокам НХЛ/НХЛПА после того, как ему выдвинули обвинения в нападении и нанесении побоев вследствие предполагаемого домашнего конфликта. Позже Лучич программу завершил и был восстановлен в ростере игроков лиги.

На счету канадского нападающего всего 17 сезонов в НХЛ, в частности он девять лет играл за Бостон, четыре за Калгари, три за Эдмонтон и один – в Лос-Анджелес Кингз.

В регулярном сезоне НХЛ Лучич провел 1177 матчей, набрав 686 (233+353) очков, заработал 1301 минуту штрафов.

Обладателем Кубка Стэнли он был в составе Бостон Брюинз.

