Австрийский пловец Феликс Аубек решил завершить карьеру в 28-летнем возрасте. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Олимпийский чемпион побил мировой рекорд в заплыве 400 м вольным стилем – достижение держалось 16 лет

"Я принял это решение нелегко и интенсивно обдумывал его в течение нескольких недель. Сейчас для меня просто правильное время. Это вопрос здравого смысла и перспектив.

Я на самом деле хотел поехать на следующий чемпионат мира и попрощаться со всеми своими коллегами и другими участниками. Но я пришел к выводу, что больше не могу достичь уровня, на котором был. И просто плавать для меня недостаточно", – отметил Феликс.

Напомним, в 2021 году Аубек стал чемпионом мира на короткой воде на дистанции 400 вольным стилем в Абу-Даби, а также завоевал золото на чемпионате Европы 2024 года в Белграде.

В течение карьеры он также получал серебро и бронзу на чемпионатах мира. Трижды представлял Австрию на Олимпийских играх, а в Токио-2020 финишировал четвертым на дистанции 400 м вольным стилем.