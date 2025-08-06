Чемпион IBO согласовал новую дату реванша против Бенна – на пути стали матчи АПЛ
Крис Юбенк-младший (35-3, 25 КО) и Конор Бенн (23-1, 14 KO) решили, когда во второй раз встретятся на ринге.
Журнал The Ring объявил дату боя-реванша между чемпионом IBO в среднем весе Крисом Юбенком-младшим и Конором Бенном.
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Британские боксеры решили встретиться во второй раз 15 ноября на Тоттенхэм Стэдиум в Лондоне. Сначала бой планировался на 27 сентября, но помешали матчи английской Премьер-лиги по футболу.
Напомним, что в мае Юбенк и Бенн повторили легендарную встречу своих родителей, которые дважды дрались в 90-х. В итоге Крис одержал победу благодаря решению судей.
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