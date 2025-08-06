Крис Юбенк-младший (35-3, 25 КО) и Конор Бенн (23-1, 14 KO) решили, когда во второй раз встретятся на ринге.

Журнал The Ring объявил дату боя-реванша между чемпионом IBO в среднем весе Крисом Юбенком-младшим и Конором Бенном.

В Ирпене открыли мемориальную доску в честь боксера и тренера, которого убили россияне

Британские боксеры решили встретиться во второй раз 15 ноября на Тоттенхэм Стэдиум в Лондоне. Сначала бой планировался на 27 сентября, но помешали матчи английской Премьер-лиги по футболу.

Напомним, что в мае Юбенк и Бенн повторили легендарную встречу своих родителей, которые дважды дрались в 90-х. В итоге Крис одержал победу благодаря решению судей.

️ The Ring has learned Sela completed the deal for the highly anticipated Chris Eubank Jr. vs. Conor Benn rematch on November 15 in Tottenham Stadium. The event will be presented as ‘The Ring: Unfinished Business’.



The event will be promoted by Sela and sponsored by Riyadh… pic.twitter.com/Nh7kKNpByT — Ring Magazine (@ringmagazine) August 6, 2025

Звездные британские боксеры повторили бой родителей – первое поражение в карьере, 1500 ударов, 24 млн долларов гонорара