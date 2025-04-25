Чемпион IBO в среднем весе провалил первое взвешивание и не вписался в лимит 160 фунтов (72,574 кг), информирует The Ring.

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35-летний Юбенк сначала показал на весах 160,2 фунта (72,6 кг), а во время повторной попытки – 160,05 фунта (72,6 кг). Нарушение минимальное, но это не спасает британца от 500 тысяч долларов штрафа, который был прописан в контракте. Также Крис не имеет права весить более 170 фунтов во время утреннего взвешивания завтра (26 апреля), иначе получит повторный штраф. А вот его соперник 28-летний Бенн спокойно вписался в рамки среднего веса, показав на весах 156,4 фунта (70,94 кг).

Напомним, звездные британские боксеры сойдутся 26 апреля в Лондоне на стадионе Тоттенхэма. Гонорар Юбенка составит 13,3 млн долларов, тогда как Бенн получит 10,6 млн.