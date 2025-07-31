Немецкий гонщик Нико Росберг поделился мыслями, кто станет победителем королевских гонок в этом году.

Росберг выделил пилота Макларен Оскара Пиастри, отметив его прогресс в текущем сезоне.

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"Оскар невероятно силен. Он меня удивил. Мы все знали, что он замечательный гонщик, но в прошлом году Ландо еще имел преимущество.

В этом году Оскар просто невероятно крепкий, сильный и быстрый. Там нет никаких слабых мест, и это немного пугает Ландо, ведь у него они есть. То, что показывает Оскар, действительно впечатляет, и Ландо будет очень непросто его победить", – приводит слова Росберга Racingnews365.

Сейчас Оскар Пиастри лидирует в общем зачете пилотов Формулы-1. Австралиец опережает своего ближайшего преследователя – Ландо Норриса, на 16 очков. В двух предыдущих сезонах Пиастри занимал места ниже Норриса.

К слову, Нико Росберг стал чемпионом Формулы-1 в 2016 году, а также стал вице-чемпионом королевских гонок в 2014 и 2015 годах.

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