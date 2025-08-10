Иван Дружелюбов вернулся в родной город и готовится к дебюту в украинском первенстве.

Чемпион Украины – БК Днепр – объявил о подписании украинского центрового Ивана Дружелюбова.

19-летний спортсмен будет выступать за новую команду в течение следующего сезона.

Напомним, до 2020 года Дружелюбов играл за днепровскую СДЮСШОР-5-ДФКС-Днепр, а после начала полномасштабного вторжения РФ переехал в Италию, где работал с командой Наполи Баскет.

К слову, в 2023 году Дружелюбов выступал за сборную Украины U-18 на чемпионате Европы.