Сборные Чехии и Туниса встречались в матче 1/8 финала ЧМ по волейболу. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, 1/8 финала

Тунис – Чехия – 0:3 (19:25, 18:25, 23:25)

Сборная Чехии в эффектном стиле победила Тунис в трех сетах и стала седьмым четвертьфиналистом чемпионата мира-2025.

Соперником чехов в следующем раунде станет победитель последней пары 1/8 финала Иран – Сербия.

Добавим, что Чехия впервые за 39 лет пробилась в четвертьфинал. На ЧМ-1986 чехи уступили Кубе и проиграли сборной Аргентины матч за седьмое место, в итоге став восьмыми.

