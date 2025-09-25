Сборные Чехии и Ирана провели поединок 1/4 финала чемпионата мира по волейболу среди мужских команд. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, 1/4 финала

Чехия – Иран – 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21)

Сборная Чехия победила Иран и в четвертьфинале чемпионата мира-2025. Поединок получился чрезвычайно ожесточенным, иранцы выиграли первую партию с разницей всего в 2 очка. Во втором сете чехы реваншировались, выиграв его с таким же преимуществом.

В следующей партии сильнее была Чехия и вышла вперед. В четвертом сете Иран был близок к тай-брейку, но все же уступил – 25:21. Сборная Чехии одержала победу и впервые за 47 лет вышла в полуфинал чемпионата мира по волейболу

В следующей стадии соревнований чехи сыграют с победителем матча США – Болгария. Ранее первую полуфинальную пару сформировали Польша и Италия.

