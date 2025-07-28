Украинский центровой Ростислав Новицкий продолжит карьеру в клубе ВЭФ, сообщает пресс-служба латвийской команды.

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Сроки и условия контракта не разглашаются.

Напомним, 24-летний Новицкий до этого выступал за Валмиеру, куда перебрался из нью-йоркского Фордгема, который выступал в NCAA (национальной студенческой лиге).

В прошлом сезоне Ростислав в латвийской команде в среднем набрал 12,6 очка, делал 7,6 подборов и 1,9 блок-шота за игру, что было лучшим результатом в лиге по этому показателю. Также игрок успел дебютировать за национальную сборную Украины по баскетболу

К слову, в составе ВЭФ уже выступает один украинец – защитник Илья Сидоров. Прошлое первенство ВЭФ завершил на первой строчке, став чемпионом Латвийско-эстонской лиги.