Диабате получил вызов в сборную Франции по баскетболу из-за травмы Венсана Пурье, который не сможет помочь "Ле Блё" на предстоящем Евробаскете-2025, сообщает L`Equipe.

Мусса же был в расширенной заявке команды на турнир, но оказался среди тех, кого первыми отсеяли. А уже когда к нему обратились с просьбой заменить Пурье, Диабате сообщил, что не заинтересован в этом.

"Мы связались с Диабате, чтобы он пришел и заменил Венсана. Но он предпочитает сосредоточиться на своем сезоне в НБА. Он посоветовался со своим окружением и принял это решение. Мы приняли это во внимание", – поделился наставник сборной Франции Фредерик Фоту.

Добавим, что чемпионат Европы по баскетболу 2025 года будет проходить в Финляндии, Польше, Латвии и на Кипре с 27 августа по 14 сентября. Франция сыграет в группе D вместе с хозяевами турнира Польшей, а также Исландией, Бельгией, Израилем и Словенией.

