Украинский тренер и экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко поделился ожиданиями от поединка Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

– Александр Усик недавно заявил, что хочет провести 2 поединка и завершить карьеру. Как считаете, сможет ли он удержать свои пояса?

– Думаю ему удастся удержать пояса. Возможно, у него цель – уйти непобедимым, ведь это мало кому удавалось. Видимо, он проведет 1-2 боя, снова станет абсолютным чемпионом и завершит карьеру.

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– Какой ваш прогноз на возможный бой между Усиком и Дюбуа?

– Ну конечно я считаю, что Усик выиграет. Думаю, что британец стал несколько лучше, но не настолько, чтобы победить Усика и я уверен, что Саша его снова разберет.

– Кроме Дюбуа, Усика на бой также вызвал Джозеф Паркер. Австралиец не будет иметь шансов в бою против Александра?

– Трудно сказать, это супертяжелая категория и здесь все ребята с ударом. Думаю, Усик все-таки разберет Паркера, но все возможно и я бы не стал говорить о том, что Паркер не будет иметь вообще шансов.

– Видите ли вы украинских боксеров, которые могли бы заменить Усика в хевивейте и доминировать там?

– Нет, пока я не вижу таких боксеров. Вообще, супертяжелый вес сейчас достаточно непонятный, поскольку здесь очень мало звезд, – поделился Сенченко в интервью РБК-Украина.

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