CAS оставил в силе четырехлетний срок дисквалификации, наложенный на Ирину Попову Антидопинговым трибуналом международного союза велосипедистов несмотря на апелляцию спортсменки. Об этом сообщил официальный сайт UCI.

Воры ограбили вторую профессиональную велокоманду за последнюю неделю

CAS подтвердил, что Попова нарушила антидопинговые правила (ADRV) из-за использования запрещенного вещества или запрещенного метода из-за непонятных аномалий в ее биологическом паспорте в 2016 и 2022 годах. Дисквалификация спортсменки действует с 20 сентября 2024 до 19 сентября 2028 года.

"UCI приветствует это решение, которое отражает его приверженность к защите честности велоспорта. В организации сообщили, что больше не будут давать дальнейших комментариев относительно этого дела", – говорится в заявлении.

К слову, в 2016 году Ирина Попова становилась чемпионкой Европы в дисциплине кросс-кантри в элиминаторе. В 2021 году украинка заняла третье место ЧЕ по маунтинбайку и получила бронзу чемпионата мира в кросс-кантри.

Украина с камбеком разбила соперника в стыковых матчах молодежного ЧМ по волейболу (ВИДЕО)