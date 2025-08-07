Ван Эрда приговорили к 2 годам тюрьмы за отмывание денег, фальсификацию документов и взятки, сообщает Planetf1.

В сентябре 2022 года предприниматель получил подозрение в совершении финансовых правонарушений, после чего ушел с должности генерального директора Jumbo Supermarkets. Позже в компании объявили о прекращении различных спонсорских соглашений, в частности с велоспортивной командой Jumbo-Visma, а также с несколькими футбольными клубами и бильярдными турнирами.

С 2014 года Jumbo спонсировала известного гонщика Макса Ферстаппена, сотрудничество с ним было завершено в 2024 году. В компании заявили, что не являются стороной дела, а преступления совершены самим ван Эрдом.

Ранее появилась информация, что во время обысков у мужчины нашли более 440 тысяч евро наличными. Бывший гендиректор Jumbo Supermarkets получил более суровое наказание, чем требовала для него государственная прокуратура Нидерландов, причем суд решил не откладывать исполнение его срока заключения.

