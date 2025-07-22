Британский боксер Дэвид Аллен, который побывал во всех тренировочных лагерях лучших бойцов супертяжелого дивизиона, в частности – у Александра Усика и Даниэля Дюбуа, уверен, что его земляк капитулировал еще до рокового нокаута.

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"Пересмотрите эпизод с нокаутом. Даниэль ждет, пока рефери досчитает до десяти, потом он поднимается на ноги и идет мимо Усик в свой угол. Он даже не был поражен. Жесть, но я это скажу. Это капитуляция. Он капитулировал, он не хотел продолжать бой. Думаю, он просто хотел как можно быстрее завершить бой.

Он пропустил удар и был истощен. Ему уже было наплевать на то, как закончится поединок. Он просто хотел выйти из боя, и побыстрее. Ментально он был разгромлен. На 99% это все заслуга Усика, ведь там были тяжелые подачи. Но в конце концов это еще одна капитуляция Дюбуа. Уже третья по счету", – заявил Аллен в своем подкасте.

Реванш Усик – Дюбуа в субботу 19 июля завершился в пятом раунде победой украинца нокаутом.

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