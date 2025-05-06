31-летний Декрес, который несколько лет назад регулярно спарринговал с Даниэлем Дюбуа, заявил, что нынешний “Динамит” стал другим, поскольку приобрел уверенность, которой раньше ему не хватало.

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"Он всегда был сильным, с хорошим джебом. Он не сильно изменился. Я не вижу в нем особой разницы. Возможно, он стал просто более уверенным в ринге со своими оппонентами. Мы знаем, что он может ударить, мы знаем, что у него хороший джеб. Возможно, здесь дело в уверенности в себе", – признался Декрес в комментарии Seconds Out.

Декрес связал профессиональный рост мастерства Дюбуа с момента начала его сотрудничества с тренерами Доном Чарльзом и Кираном Фарреллом. По мнению Соломона, "они вытягивают из него самое лучшее". Впрочем, вряд ли даже это поможет Дюбуа остановить Усика.

"Если говорить честно, то ты реально не можешь что-то противопоставить Усику. Он побил всех топовых бойцов дважды. Он уже побеждал Дюбуа. Поэтому, нельзя просто автоматически сказать, что Дюбуа побил нескольких ребят, и теперь он побьет Усика. Он дважды побил Тайсона Фьюри, он очень серьезный чемпион. Так что это очень высокая планка для Дюбуа", – заявил Соломон Декрес.

Реванш Усик – Дюбуа запланирован на 19 июля и состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли. Боксеры поборются за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Летом 2023 года они уже встречались в ринге – досрочно в 9-м раунде победил Усик, которому Дюбуа в 5-м раунде нанес откровенный удар ниже пояса, после чего Александр долго восстанавливался.

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