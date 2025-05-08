Шотландский боксер супертяжелого дивизиона Ник Кэмпбелл, который несколько лет назад был спарринг-партнером Даниэля Дюбуа, поделился мнением о предстоящем реванше британца с украинцем Александром Усиком.

Бывший спарринг-партнер Дюбуа рассказал, как тот может победить Усика

"Дюбуа – это образец физики: мощный, сильный мужик. Я прошел много раундов с ним и знаю, насколько он жесткий и сильный. И слушайте, ему 28 лет, он больше чем на 10 лет моложе Усика. Возраст на его стороне; физика, сила и мощь также на его стороне. Однако, то что касается этого (показывает на голову. – прим.) – это за Усиком. Усик – фантастический образец.

Дюбуа не тот боец, который сдается. У него есть эти два поражения против Усика и Джойса. В бою против Джойса у него был перелом глазницы, а Усик просто полностью его перемыслил, побил его после нокдауна или удара ниже пояса, как бы вы это не назвали. Я не думаю, что в этот раз Усик его остановит, но считаю, что Усик победит его по очкам. Наверное, временами Дюбуа доставит Усику проблемы, но дальше, в чемпионских раундах, Усик сделает то, что необходимо, и выиграет решением судей", – рассказал Кэмпбелл в комментарии Seconds Out.

Как известно, в 2023 году Усик выиграл у Дюбуа нокаутом в 9-м раунде. Реванш между боксерами состоится 19 июля 2025 года в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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