Бывший боксер Бико Ботовамунгу, который родился в Конго, но выступал под флагом Австрии, умер в возрасте 68 лет от почечной недостаточности и легочной эмболии, сообщает Boxing Scene.

Легендарный экс-тренер Кличко и Майка Тайсона умер в 71 год

В 2024 году Ботовамунгу был поставлен диагноз деменция.

На профессиональном ринге Бико одержал 10 побед, потерпел 16 поражений, а один его бой завершился вничью. Все свои победы Ботовамунгу одержал нокаутами.

Одно поражение из шестнадцати Бико Ботовамунгу нанес украинец Владимир Кличко. Поединок, который состоялся 23 августа 1997, завершился дисквалификацией Ботовамунгу после того, как представители его команды отказались покинуть ринг в начале 5-го раунда. Всего тогда было запланировано проведение шести раундов.

"Не в 80 лет же ему выходить в ринг": Шатерникова объяснила, почему возвращение Владимира Кличко в бокс задерживается