Российский боксер супертяжелого веса Мурат Гассиев (32-2, 25 КО), который с недавних пор представляет Армению, высказался об абсолютном чемпионе мира Александре Усике (24-0, 15 КО).

– Александр Усик остается во главе супертяжелого веса...

– В любом случае, какое бы отношение не было к определенному боксеру, результат говорит сам за себя. Это сейчас номер один, но все может кардинально измениться.

Усик подтвердил скорое завершение карьеры в боксе – рассказал, чем будет заниматься дальше

– Кто, по вашему мнению, смог бы остановить Усика?

– Любой, абсолютно любой. Кто-то из тех, кто входит в десятку, в двадцатку рейтинга. Ребята весят более 100 килограммов. Можно просто пропустить один сумасшедший удар - и все. Каждый имеет шанс на победу, на чемпионский титул.

– А возможно ли перебоксировать Усика?

– Все зависит от подготовки, морального настроя, физической формы. Не считаю Усика неуязвимым, что его невозможно победить. Ко всем реально подобрать ключи – главное, их найти, – приводит слова Гассиева российское издание Спорт-Экспресс.

Напомним, Александр Усик боксировал против Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии в 2018 году. Тогда украинец одержал победу единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Владимир Кличко будет баллотироваться на пост президента World Boxing – будет конкурировать с другим известным боксером