Бывший соперник Усика назвал самого желанного претендента на бой с украинцем – это не Итаума или Паркер
Латвийский боксер Майрис Бриедис (28-3, КО 20) считает Джея Опетайю (28-0, KO 22) интереснейшим кандидатом на бой с Александром Усиком (24-0, КО 15).
“Усик против Опетайи – это был бы величайший бой. Думаю, Турки может организовать его, поэтому так, если бой состоится, то он будет одним из лучших.
Я дрался и с Джеем, и с Усиком, они оба боксеры высочайшего уровня. Оба парня – левши. Это было бы здорово. Ради этого поединка я бы не спал всю ночь, чтобы дождаться его", – сказал Майрис Бриедис в комментарии сказал Майрис Бриедис в комментарии Boxing News+.
Напомним, что Бриедис дрался с Александром Усиком в 2018 году. Тогда украинец выиграл благодаря раздельному решению судей.
