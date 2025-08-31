“Усик против Опетайи – это был бы величайший бой. Думаю, Турки может организовать его, поэтому так, если бой состоится, то он будет одним из лучших.

WBO обязала Усика предоставить медицинское заключение после видео с танцами: "Визуальные материалы противоречат заявлениям команды"

Я дрался и с Джеем, и с Усиком, они оба боксеры высочайшего уровня. Оба парня – левши. Это было бы здорово. Ради этого поединка я бы не спал всю ночь, чтобы дождаться его", – сказал Майрис Бриедис в комментарии сказал Майрис Бриедис в комментарии Boxing News+.

Напомним, что Бриедис дрался с Александром Усиком в 2018 году. Тогда украинец выиграл благодаря раздельному решению судей.

Mairis Briedis breaks down a potential fight between former opponents Oleksandr Usyk and Jai Opetaia. pic.twitter.com/z4sazDQQGV — Boxing News+ (@BoxingNewsPlus) August 30, 2025

