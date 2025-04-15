Самый известный финский боксер-тяжеловес Роберт Хелениус (32-5, 21 КО) объявил о завершении карьеры, сообщает Iltalehti.fi.

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41-летний спортсмен решил повесить перчатки на гвоздь ради политического будущего. Недавно Хелениус победил на муниципальных выборах (набрав 149 голосов) и будет работать в городском совете Порвоо (50-тысячный город неподалеку от Хельсинки).

"Да, я тренируюсь, но я не буду возвращаться к боксу. Мне 41 год и я занимаюсь боксом 27 лет, поэтому, возможно, это отличная идея сохранить несколько мозговых клеток и завершить карьеру", – заявил Роберт.

Напомним, Хелениус, известный по прозвищу "Кошмар Севера", на любительском уровне трижды становился чемпионом Финляндии, получал серебро чемпионата Европы. В 2007 перешел на профессиональный уровень. Побеждал Тараса Биденко, Леймона Брюстера, Сэмюэла Питера, Сергея Ляховича, Дерека Чисору, Адама Ковнацкого и других.

Всего провел 37 боев (21 победа нокаутом), в которых потерпел 5 поражений – от Жоана Дюапа, Диллиана Уайта, Джеральда Вашингтона, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

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