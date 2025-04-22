"Бывший президент России Медведев угрожал меня убить": легенда НХЛ сделал очередной шаг для отстранения "болотных"
Легенда НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек продолжает свою борьбу, чтобы ограничить влияние россиян в мировом спорте.
"Сегодня я направил 2 официальных письма. Одно в МОК. Президенту и членам Исполнительного совета. А другое – в IIHF (Международная федерация хоккея с шайбой).
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Я сообщаю им, что бывший президент России Медведев угрожал меня убить. Кроме того, я, среди прочего, отмечаю, насколько важными будут их решения в ближайшие месяцы, и снова предлагаю помощь в создании правил, чтобы спортивные соревнования не были рекламой российской войны, и из-за них не гибли люди.
Я считаю оба письма очень важными не только для МОК и IIHF, но и для всего спортивного и неспортивного сообщества. Поэтому я опубликую их через несколько дней", – написал Гашек в соцсетях.
Напомним, 60-летний чех с начала полномасштабной войны упорно поддерживает Украину и требует наказаний для российского спорта, который является неотъемлемой частью путинской пропаганды.
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