"Сегодня я направил 2 официальных письма. Одно в МОК. Президенту и членам Исполнительного совета. А другое – в IIHF (Международная федерация хоккея с шайбой).

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Я сообщаю им, что бывший президент России Медведев угрожал меня убить. Кроме того, я, среди прочего, отмечаю, насколько важными будут их решения в ближайшие месяцы, и снова предлагаю помощь в создании правил, чтобы спортивные соревнования не были рекламой российской войны, и из-за них не гибли люди.

Я считаю оба письма очень важными не только для МОК и IIHF, но и для всего спортивного и неспортивного сообщества. Поэтому я опубликую их через несколько дней", – написал Гашек в соцсетях.

Напомним, 60-летний чех с начала полномасштабной войны упорно поддерживает Украину и требует наказаний для российского спорта, который является неотъемлемой частью путинской пропаганды.

Today I sent 2 official letters. One to the @iocmedia President and the members of the Executive Board. And the other to the @IIHFHockey President and the members of the Council. I inform them that former Russian President Medvedev threatened to kill me. Furthermore, among other… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 21, 2025

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