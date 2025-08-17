Восьмикратный победитель Гран-при Формулы 1 Даниэль Риккардо ехал на внедорожном мотоцикле в северном Квинсленде, когда попал в аварию, сообщает Planet F1.

Точный характер ДТП неизвестен, но в результате падения с мотоцикла Риккардо доставили в больницу Моссмана в Квинсленде. Отмечается, что он получил травмы ключицы.

Напомним, Даниэль Риккардо выступал в Формуле-1 в течение 14 сезонов и такие команды, как HRT, Торо Россо/РБ, Ред Булл, Рено и Макларен. За свою карьеру "Медоед" одержал 8 побед, 3 поула, 32 подиума, 1 329 очков и установил 17 самых быстрых кругов гонки. Последними гонками для него стал Гран-при Сингапура 2024 года, после которого его заменили на Лиама Лоусона.

