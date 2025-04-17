Сакраменто Кингз отправил в отставку генерального менеджера Монте Макнейра, сообщает ESPN.

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Отмечается, что решение о досрочном завершении сотрудничества было принято обоюдно. Последней каплей стал вылет из плей-ин НБА от Далласа, что означает для Сакраменто завершение сезона.

Напомним, Макнейр провел пять сезонов в Сакраменто. В 2023 году он выиграл награду лучшего менеджера сезона – тогда Кингз прервали свою 16-летнюю засуху плей-офф НБА. Под руководством Макнейра Сакраменто выигрывал более 40 матчей в течение трех сезонов подряд. До этой серии Сакраменто не выигрывал 40 игр ни в одном сезоне, начиная с 2005/06.

Умер экс-тренер сборных Эстонии и Нидерландов – он выигрывал золото в трех европейских чемпионатах и работал в НБА