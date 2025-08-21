Дмитрий Сторожилов оказался перед самым тяжелым вызовом в жизни.

Экс-капитан сборной Украины Дмитрий Сторожилов имеет проблему со здоровьем. У него обнаружено новообразование в верхней части правого легкого, сообщает Volleyball.ua.

Украина переиграла Аргентину в первом матче молодежного ЧМ-2025 по волейболу

Согласно предположению, это новообразование с высокой вероятностью является следствием злокачественного процесса. Размеры образования – 62×55×60 мм. Сторожилов нуждается в срочном лечении в Германии.

Дмитрий Сторожилов является семикратным чемпионом Украины и восьмикратным обладателем Кубка страны. В 2017 году он как капитан национальной сборной привел команду к первому в истории страны трофею в Золотой лиге ЕКВ.

"Не хочу даже об этом думать": Плотницкий откровенно высказался о возвращении в сборную Украины по волейболу