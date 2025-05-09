Экс-гимнаст сборной Украины Пантелей Колодий, согласно релизу Международной федерации спортивной гимнастики (FIG), сменил гражданство с украинского на американское.

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Решение о смене гражданства спортсмена принял Исполнительный комитет FIG на заседании на Мальте, которое состоялось 7-8 мая. Впрочем, начать выступления под флагом США Колодий сможет не раньше мая 2026 года.

23-летний Пантелей Колодий входил в состав сборной Украины по спортивной гимнастике до 2022 года. Он выступал на чемпионате мира 2022, чемпионате Европы 2022 и Универсиаде. В декабре 2022 года спортсмен получил звание "Мастер спорта Украины". В сентябре 2023-го на Кубке мирового вызова в Сомбатхее (Венгрия) Пантелей в последний раз выступал под украинским флагом.

Как известно, недавно серебряный призер Олимпиады-2024 Илья Ковтун со скандалом сменил украинское гражданство на гражданство Хорватии.

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