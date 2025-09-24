19-летний Ян Ваня погиб вблизи города Кроуна, что в 100 километрах от Праги, сообщает Blesk.

Ваня во время прогулки на велосипеде сбило авто. Молодого спортсмена с места ДТП сразу доставили вертолетом в больницу – к сожалению, спасти жизнь Яна не удалось.

На момент гибели Ян уже не был активным спортсменом – он завершил свою профессиональную карьеру в биатлоне и тренировал детей. Он также был членом сервис-бригады сборной Чехии по биатлону, учился в Университете города Брно.

