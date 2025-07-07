Британский боксер Рикки Хаттон (45-3, 32 КО), которому 46 лет, 2 декабря этого года проведет бой с Эйсой Аль Дахом (8-3, 4 КО) в Дубае.

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Хаттон возобновит свою карьеру после паузы в 13 лет. Он выходил на ринг в 2012-м, когда проиграл нокаутом украинцу Вячеславу Сенченко в девятом раунде из десяти. До того поединка бывший обладатель титула IBF в первом полусреднем весе и титула WBA в полусреднем весе не выходил на ринг более трех лет после поражения также нокаутом во втором раунде от легендарного Мэнни Пакьяо.

Аль Даху, как и Хаттону, также 46 лет. Он является первым профессиональным боксером из Объединенных Арабских Эмиратов, начав свою карьеру в 2007 году. Эйса не боксировал с 2021 года после поражения в первом раунде от мексиканца Педро Дельгадо.

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