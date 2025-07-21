Тейлор опубликовал сообщение в Instagram, в котором сообщил, что завершает боксерскую карьеру. В феврале 2024 года Тейлор перенес операцию на глазах, а после поражения от Экова Эссумана в мае врачи посоветовали ему завершить карьеру, чтобы сохранить зрение.

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"Как уже сообщалось ранее, у меня периодически возникают проблемы со зрением, и, к сожалению, мне теперь приходится прекращать карьеру, иначе я рискую потерять зрение. Хотя боец во мне всегда хочет боксировать дальше, я знаю, что должен слушать медицинских работников и спасать себя от самого себя.

Конечно, это не тот способ, каким я хотел бы казаться, но я должен слушать врачей и близких", – написал Тейлор.

В 2019 году Джош Тейлор стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, а позже объединил все чемпионские титулы в первом полусреднем весе. Тейлор является первым и пока единственным британцем, который становился абсолютным чемпионом мира в эпоху четырех поясов.

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