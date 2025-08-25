US Open-2025, хард, женщины, 1/64 финала

Петра Квиткова (Чехия, WTA № 543) – Диан Парри (Франция, WTA № 107) – 1:6, 0:6

Квиткова, которая когда-то занимала вторую строчку в мировом рейтинге, уступила француженке Диан Парри на старте Открытого чемпионата США. За игру титулованная чешка смогла выиграть лишь один гейм. В следующем раунде Парри сыграет с Ренатой Сарасуа (WTA № 82).

В июне Квиткова заявила, что завершит карьеру после US Open. Всего Петра выиграла 31 трофей на уровне Тура, в частности дважды становилась победительницей Уимблдона (2011, 2014) и один раз Итогового турнира ԜТА (2011).

К слову, в 2016 году Квитова подверглась нападению в собственной квартире. Злоумышленник ударил ее по левой руке, в результате чего теннисистка получила травмы пальцев и кисти, однако она смогла вернуться в большой теннис.

