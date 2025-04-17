Греческая теннисистка Мария Саккари завершила сотрудничество с Рамоном Слейтером, который был тренером Элины Свитолины.

Саккари прекратила сотрудничество с тренером Рамоном Слейтером и теперь будет выступать под руководством Тома Хилла, сообщает SDNA.

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Ранее Саккари и Хилл уже сотрудничали – греческая теннисистка выступала под руководством тренера до февраля прошлого года. С ним гречанка становилась третьей ракеткой мира и дважды играла в полуфиналах турниров Grand Slam. В общем, Саккари за 14 месяцев сменила уже трех наставников: Дэвида Витта, Серхи Бругеру и Рамона Слейтера.

Добавим, что Мария сейчас расположилась на 82 позиции в мировом рейтинге. Интересно, что Элина Свитолина работала тоже с Рамоном Слейтером – с марта 2023 года до июля 2024-го.

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