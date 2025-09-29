Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса скоро станет мамой. В своем Instagram испанка опубликовала пост с фотографиями, на одной из которых она изображена беременной, а на некоторых других находится рядом со своим мужем, бизнесменом Артуром Борхесом. Мугуруса лаконично подписала сообщение: "Семья".

Гарбинье Мугуруса за свою карьеру выиграла 10 турниров WTA в одиночном разряде, в частности Ролан Гаррос-2016, Уимблдон-2017 и Итоговый турнир-2021. С сентября по октябрь 2017 года Гарбинье находилась на первом месте в мировом рейтинге теннисисток. В апреле 2024 года она объявила о завершении карьеры.

