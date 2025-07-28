Каролин Возняцки и Дэвид Ли снова стали родителями.

Дэвид Ли и Каролин Возняцки со старшими детьми / фото: instagram.com/carowozniacki

Возняцки, победительница Australian Open 2018 и бывший первый номер рейтинга Женской теннисной ассоциации, родила третьего ребенка. У экс-теннисистки из Дании и ее мужа, американского экс-баскетболиста Дэвида Ли, на свет появился сын, которого назвали Макс.

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"Макс Возняцки Ли родился 26 июля 2025 года! Мама и ребенок здоровы, а наша семья очень счастлива!", – написала Возняцки в посте Instagram, где поделилась фотографией всех своих детей.

У экс-теннисистки и экс-баскетболиста уже было двое детей – дочь Оливия (4 года) и сын Джеймс (2 года).

Каролин Возняцки в последний раз выходила на корт в сентябре 2024 года. Тогда она проиграла Беатрис Хаддад Майе в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

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