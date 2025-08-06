Шелби Роджерс из США в январе следующего года планирует стать мамой.

Американская экс-тенисистка Шелби Роджерс сообщила, что ждет первого ребенка – роды запланированы на январь 2026 года. Радостную новость спортсменка обнародовала в Instagram, добавив фото с мужем Джоном Славиком, за которого вышла замуж в декабре 2023 года.

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Роджерс завершила карьеру на US Open-2024 после поражения в первом круге. Тогда она призналась, что больше не готова играть из-за состояния здоровья, хотя ее сердце остается в игре.

За карьеру Шелби Роджерс дважды доходила до четвертьфиналов турниров серии Grand Slam (Ролан Гаррос-2016 и US Open-2020) и трижды играла в финалах турниров WTA. Ее самая высокая позиция в мировом рейтинге – 30-я.

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