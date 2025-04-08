– Первый выезд за границу помните?

– Да, это был 2009 год. Я ездил на юношеский Олимпийский молодежный фестиваль в Польше.

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– Какие впечатления остались от этой поездки?

– Очень хорошие. Это был мой первый международный старт и он оставил много ярких воспоминаний.

– А вот с какими самыми большими трудностями вы сталкивались в то время?

– В начале карьеры, я думаю, что это была нехватка денег для сборов, для инвентаря. Это была, в принципе, проблема всех. И сейчас тоже эта проблема остается. Сейчас немножко легче, а тогда проблемы были с этим. И детей тогда немного больше занималось, конкуренция была больше. Поэтому инвентаря всегда не хватало. Это была основная проблема.

– Вы за собственные средства все покупали?

– Нет. Где-то что-то родители покупали, где-то тренеры что-то давали. Приходилось вот так совмещать.

– А когда вы начали зарабатывать на биатлоне?

– Это было в районе как раз с 2009 по 2010 год. Что-то такое. Когда там попал в команду юниорскую, имел какую-то маленькую зарплату.

– Помните, сколько примерно?

– Нет. Не очень хорошо помню, но припоминаю, что это было в районе 150-200 долларов. Но часто и этого не было, – признался Пидручный в интервью NV.