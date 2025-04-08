"Было в районе 150-200 долларов": лидер сборной Украины по биатлону – о заработках на заре карьеры
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал о трудностях и первой зарплате благодаря спорту.
– Первый выезд за границу помните?
– Да, это был 2009 год. Я ездил на юношеский Олимпийский молодежный фестиваль в Польше.
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– Какие впечатления остались от этой поездки?
– Очень хорошие. Это был мой первый международный старт и он оставил много ярких воспоминаний.
– А вот с какими самыми большими трудностями вы сталкивались в то время?
– В начале карьеры, я думаю, что это была нехватка денег для сборов, для инвентаря. Это была, в принципе, проблема всех. И сейчас тоже эта проблема остается. Сейчас немножко легче, а тогда проблемы были с этим. И детей тогда немного больше занималось, конкуренция была больше. Поэтому инвентаря всегда не хватало. Это была основная проблема.
– Вы за собственные средства все покупали?
– Нет. Где-то что-то родители покупали, где-то тренеры что-то давали. Приходилось вот так совмещать.
– А когда вы начали зарабатывать на биатлоне?
– Это было в районе как раз с 2009 по 2010 год. Что-то такое. Когда там попал в команду юниорскую, имел какую-то маленькую зарплату.
– Помните, сколько примерно?
– Нет. Не очень хорошо помню, но припоминаю, что это было в районе 150-200 долларов. Но часто и этого не было, – признался Пидручный в интервью NV.