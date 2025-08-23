– Элина, последние два розыгрыша US Open были для вас не очень успешными, относительно в целом высокой планки ваших результатов на мэйджорах. К тому же после них вам приходилось завершать сезон из-за различных проблем со здоровьем. С каким настроением вы приехали в этом году в Нью-Йорк?

– У меня действительно не очень хорошие воспоминания о последних двух сезонах, когда я играла в Нью-Йорке, поскольку были большие проблемы с ногой. Сейчас я рада, что этой проблемы не существует, прошлогодняя операция все исправила.

В общем чувствую себя хорошо, хотя на самом деле перед турнирами Грэндслема практически никогда не чувствуешь себя хорошо, потому что есть и нервы, и давление с разных сторон. Но это нормально, и я уже привыкла к такому состоянию. Каждый день стараюсь работать над разными игровыми элементами. У меня есть еще несколько дней до первого матча и есть время, чтобы подготовиться физически, настроить себя. Поэтому в целом готовность – нормальная.

– В первом круге вам предстоит сыграть против Анны Бондарь, которую вы в этом году уже победили на Ролан Гаррос и Уимблдоне. На харде для вас уже не будет секретов в ее игре?

– Да мы уже играли дважды и на разных покрытиях – и на быстром, и на более медленном. Я больше смотрю на наш матч на Ролан Гаррос, потому что там был такой хороший матч и можно было увидеть ее сильные стороны.

Я готовлюсь к ее стилю игры. Мы проговорили с тренером тактические моменты, которые я должна буду использовать во время матча. Надеюсь, что те две победы, которые я одержала в матчах против неё в этом году, помогут мне быть более уверенной, – заявила Элина Свитолина в интервью BTU.

Напомним, что матч между Элиной Свитолиной и Анной Бондарь состоится уже 25 августа.

