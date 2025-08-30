“Друзья, конечно, я дам интервью. Запись запланирована на 5 сентября. Почему так поздно? А все потому, что человек, который был дважды госпитализирован в больницу и между этим всем физически не мог никуда выходить из дома, не может удивительным образом дать какое-то интервью.

Бех-Романчук отреагировала на слова Волочая: "Интересный подкаст получился от людей, которых я уважала"

И даже если спортсмен молчит, не забывайте, что у него есть команда, которая его защищает, и что для защиты может быть важным молчание. Спортсмены – не юристы, и они делают то, что поможет в защите. Поэтому критика здесь неуместна и обвинения также. Интервью будет не спортивному изданию, потому что одно из крупнейших меня очень разочаровало.

Они не смогли качественно ознакомиться даже с той информацией, что была в общем доступе. Поверьте, если бы я была в нормальном состоянии, я бы сказала свое мнение относительно лживой инфы о повышенном тестостероне и то, что я якобы отказалась открывать пробу Б.

Хотя она была открыта по заявке моей команды и за мой счет соответственно были проведены все необходимые анализы", – написала Марина Бех-Романчук в своем Instagram.

Добавим, что Бех-Романчук получила дисквалификацию на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

