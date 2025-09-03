Известный рэпер Дрейк свою уверенность в первую ракетку мира подтвердил солидной денежной ставкой – певец поставил сразу 300 тысяч долларов на победу итальянца на кортах Нью-Йорка.

В случае успеха Дрейк заработает чистыми 207 тысяч долларов, ведь коэффициент на это событие составляет 1,69.

Ставка Дрейка является очень пугающей, ведь рэпер имеет славу неудачника в ставках – он уже несколько раз делал публичные признания относительно своих фаворитов, но они потом этот статус не подтверждали.

Напомним, что Синнер уже вышел в четвертьфинал US Open-2025, где сыграет с земляком Лоренцо Музетти. Янник является действующим чемпионом американского мейджора.

