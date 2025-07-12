"Будет грустно, если это было мое последнее выступление на Центральном корте, но надеюсь, что это не так. Я не планирую заканчивать свою карьеру на Уимблдоне. Я планирую вернуться по крайней мере еще один раз, и обязательно сыграть здесь.

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Честно говоря, на корте я не испытывал приятных ощущений. Да, я не хочу подробно рассказывать о своей травме и просто жаловаться, что не смог показать свою лучшую игру. Я хочу поздравить Янника с еще одним великолепным выступлением. Вот и все. Он в финале. Он был слишком силен. Я действительно разочарован, что не смог двигаться так, как я думал или надеялся.

Я не думаю, что это невезение. Просто возраст, износ организма. Я очень забочусь о себе, но сейчас, последние полтора года, реальность ударила по мне как никогда раньше, честно говоря. Мне трудно это принять, потому что я чувствую, что когда я свеж, когда я в форме, я все еще могу играть в теннис на очень высоком уровне. Я доказал это в этом году.

Но да, я думаю, что игра в пяти сетах, особенно в этом году, была для меня настоящей физической борьбой. Чем дольше длится турнир, тем хуже становится мое состояние. Я дохожу до финальных стадий, до полуфиналов всех турниров Большого шлема в этом году, но мне приходится играть с Синнером или Алькарасом. Эти ребята в хорошей форме, молодые, быстрые. Я чувствую, что выхожу на матч с полупустым баком. В таких условиях просто невозможно выиграть матч.

Честно говоря, я не знаю, что я могу сделать иначе, потому что я ежедневно трачу огромное количество времени на то, чтобы заботиться о себе. Я бы хотел бросить вызов всем участникам тура и посмотреть, кто из них заботится о себе больше, чем я. К сожалению, сейчас я не получаю за это награды из-за травм на поздних стадиях турниров Большого шлема. Но я получал награды на протяжении многих лет.

Сейчас я могу считать это несчастьем, но я получил так много от Бога и от жизни в своей карьере, что было бы нечестно по отношению к Богу, к своему телу и ко всему, что я достиг в карьере, начать жаловаться на травмы. Я так долго был в хорошей форме и имел невероятную карьеру, что просто стараюсь вытянуть максимум из того, что у меня осталось", – цитирует Джоковича Sky Sports.

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