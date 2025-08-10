Чемпионат Украины по легкой атлетике, метание диска, мужчины

1. Михаил Брудин (Донецкая обл.) – 57,10 м

2. Александр Титаренко (Сумская обл.) – 49,53 м

3. Виктор Самолюк (Киевская обл.) – 47,16 м

Для Михаила Брудина национальный чемпионат стал первым стартом в Украине в сезоне-2025. До этого он выступал только на соревнованиях за рубежом, где пять раз попадал на подиум турниров в Испании. В июле украинец попал на Евро U-23 – остановился в шаге от медалей, а также со вторым результатом в карьере (60,71 м) выиграл бронзу летней Универсиады.

Брудин показал победный чемпионский результат во второй попытке. Заняв первое место, он почти на восемь метров опередил Александра Титаренко, который финишировал вторым.

"Соревновалось неплохо, учитывая то, что вчера очень сильно отравился и почти весь день пролежал под капельницами. Конечно, мы хотели немножко больше, но понимали, что после всего, что случилось, это очень хороший результат. Это последний старт в этом сезоне, поэтому думаю, что немножко еще потренируемся, сделаем небольшую паузу и начнем готовиться к следующему сезону. Что-то думать, попробовать новое, потому что прогресс – это прогресс", – цитирует Брудина Суспільне Спорт.

