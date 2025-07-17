Бронзовый призер Олимпиады погиб от удара молнии во время семейного отдыха
17 июля 21:50 - Читати українською
Норвежский лыжник Аудун Гренвольд стал жертвой несчастного случая.
Бронзовый призер Олимпийских игр-2010 в Ванкувере погиб в результате удара молнии, сообщает The Guardian. Грэнвольду было 49 лет.
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Жена спортсмена, Кристин Тандберг Хаугшоу, сообщила, что трагедия произошла во время семейного отпуска. Гренвольда быстро доставили в больницу, однако спасти его не удалось – он умер в ночь на вторник. У норвежца остались жена и трое детей.
Аудун Гренвольд начинал карьеру в горнолыжном спорте, а позже перешел к фристайлу и ски-кроссу. В 2010 году норвежец стал бронзовым призером Олимпийских игр в ски-кроссе. Вскоре после Олимпиады-2010 Гренвольд завершил карьеру и стал тренером.
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